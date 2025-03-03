Игорь Седов вместе с астраханцами поучаствовал в масленичных гуляниях

2 марта председатель гордумы Астрахани Игорь Седов посетил массовые гуляния, посвященные празднованию Масленицы, в АДК Аркадия. На праздник он приехал с главой города Игорем Редькиным.

Для астраханцев выступили с концертом творческие коллективы города, была подготовлена интерактивная программа. Также все гости угостились блинами и исполняли народные песни.

"Масленица — традиционный славянский праздник, который отождествляется не только с прощанием с зимой, но и подготавливает всех христиан к Великому посту, а также совпадает с великим православным праздником — Прощеным Воскресеньем! Дорогие астраханцы! Пусть Масленица подарит вам приятные встречи и хорошее настроение, а весна принесет новые надежды и возможности. Всем добра, мира и любви!" — написал накануне Игорь Седов в своем телеграм-канале.