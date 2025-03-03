В Свердловском СК спустя два года назначен постоянный руководитель

В Следственном комитете РФ по Свердловской области назначен постоянный руководитель. Должность была вакантной два года.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, следственное управление СКР по Свердловской области возглавил генерал-майор юстиции Богдан Францишко. Он назначен на должность на 5-летний срок.

До переезда на Средний Урал Францишко руководил СКР по Курганской области. За время службы он получил ряд наград.

Напомним, пост главы СКР по Свердловской области оставался вакантным два года – с тех пор, как в марте 2023-го на пенсию ушел прежний руководитель ведомства Михаил Богинский. После этого обязанности главы Свердловского СК исполнял сначала Анатолий Надбитов, а затем – Константин Мирошниченко. Оба остались в структуре ведомства и будут заместителями Богдана Францишко.

В Курганском СК замену ему пока не нашли. Как сообщается на официальном сайте управления, исполнять обязанности руководителя будет Александр Миненков.