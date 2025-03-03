"Тупое хамящее убожество". Украинский ведущий возмущен поведением Зеленского

Поведение Зеленского в Белом доме было унизительным и позорным для Украины, заявил бывший активист украинского "автомайдана" телеведующий и блогер Сергей Поярков.

Ориентируясь на Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Поярков резко критикует Зеленского. Он считает, что тот просто подставил Украину и оскорбил каждого жителя.

"Мы не такие хамоватые болваны, как он. Хамящее убожество, тупое и необучаемое. Трамп правильно сказал: хорошо, что камеры это все записывают. Наконец весь мир увидел, с каким болваном приходится иметь дело", - сказал Поярков.

Украинский блогер Анатолий Шарий отмечает, что Зеленский держался в Белом доме в свойственной ему манере "криворожского гопника", как это делает с американскими демократами и европейцами.

28 февраля в Белом доме президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс буквально отчитывали Зеленского, указывая на его неадекватность, неблагодарность и неуважение к США. Разговор перешел в перепалку, после чего Трамп приказал украинской делегации покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и совместный обед.



