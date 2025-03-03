В Таиланде вспышка лихорадки денге

Резкий рост числа случаев заболевания лихорадкой денге наблюдается в Таиланде. Заражены, в том числе, российские туристы. Об опасном заболевании также предупреждают власти Вьетнама. Как SHOT рассказала одна из заразившихся, она отдыхала на тайском остров Панган. На неделе там прошли сильные дожди, после них стало очень много комаров. Репелленты и фумигаторы от них не спасают. Девушке стало плохо, ее госпитализировали с денге. Тайские врачи рекомендовали пить парацетамол и каждый день сдавать кровь, чтобы контролировать уровень тромбоцитов и не допустить внутреннего кровотечения.

Также на симптомы денге жалуются российские туристы, отдыхающие на Самуи. Болезнь характеризуется высокой температурой, жаждой, тошнотой и сыпью на теле.

Такие же симптомы наблюдались у туристов РФ в Бангкоке. Некоторые девушки, которые перенесли болезнь в лёгкой форме, отмечают сильное выпадение волос после выздоровления.

Основные переносчики этой заразы - азиатские тигровые комары.

Во Вьетнаме пока массовых случаев заболевания среди туристов не зафиксировано. Но власти страны выпустили экстренное предупреждение о росте числа случаев. В Хошимине с начала года заболели 3,8 тысячи человек. Это в два раза больше, чем было в прошлом году.