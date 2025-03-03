У арестованного топ-менеджера "Роснано" есть иностранное гражданство

У арестованного топ-менеджера "Роснано" Бориса Подольского есть иностранное гражданство, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что Подольский "имеет финансовые возможности", а также гражданство иностранного государства, в связи с чем следствие полагает, что, находясь на свободе, он может скрыться.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области задержаны топ-менеджеры "Роснано": исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, а также директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Им вменяют злоупотребление на 43 млрд рублей. Все тро отправлены под арест.

В Кремле заявили, что не могут комментировать действия следствия по делу "Роснано".