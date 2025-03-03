Володин: Трамп победил на выборах вопреки позиции Европы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Европа в ступоре из-за победы Дональда Трампа на выборах президента США: руководители стран Старого света не только уверовали в грядущий триумф Байдена, а затем Харрис, но и делали всё для его достижения.

В своём Telegram-канале Володин написал, что главы европейских стран посчитали, что они могут открыто поддерживать своего кандидата. В группу сторонников входил и Зеленский, который ездил в США и активно выступал против Трампа.

"Это было неслучайно. Их объединяло многое. Что касается самой Европы, была выбрана модель развития наднациональных образований — Евросоюз, Европарламент, ПАСЕ. В последние годы этот курс резко усилился. На этом фоне побеждает другой кандидат Дональд Трамп. Причём не благодаря, а вопреки", - пишет Володин.

У Трампа – своё видение миграционных процессов, диаметрально противоположное отношение к трансгендерам и однополым бракам, и, конечно, вопросам экономики и миропорядка.

"Когда сейчас рассуждают: за кого он? Трамп — за Америку. Путин — за Россию. Это совершенно очевидно. Но есть вопрос, который существовал ранее и есть сейчас: за кого главы европейских государств?", - пишет Володин.