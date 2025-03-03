Зеленский опозорился без переводчика в Белом доме
Отказавшись от переводчика, Зеленский опозорился в Белом доме, употребив не то слово. Об этом пишет профессор ПСТГУ руководитель Центра свт. Иринея Лионского Александр Дворкин.
Он отмечает, что Зеленский, вопреки протоколу, согласно которому глава государства на официальных встречах всегда говорит на своем языке, стремится всегда говорить сам по-английски с иностранными делегациями. Но его подвела самоуверенность. Он знает язык посредственно, говорит с сильным акцентом и довольно неграмотно, а слушать его выступления на английском – невероятно мучительное занятие.
Когда один из журналистов спросил его, есть ли у него хоть один костюм (Do you own a suite?), Зеленский ответил, что да, у него есть костюм, причем даже лучше, чем у журналиста, но он наденет его после "окончания войны". Однако он использовал слово costume, что в американском словоупотреблении означает либо карнавальный наряд, либо купальник.
"И то и другое значение оказалось очень кстати и выявило Зеленского тем, кто он есть, – ряженым клоуном, который после войны быстро переоденется в гораздо более подходящую ему одежду", - подытожил Александр Дворкин.
Украинской делегации было сообщено, что на встрече в Белом доме нужно быть в костюмах, но Зеленский пренебрег правилом. А президент США Дональд Трамп, пожимая руку, сказал с некоторым сарказмом, что "он сегодня принарядился", указывая на внешний вид Зеленского.