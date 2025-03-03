В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам 500 тысяч с родительского телефона

В Екатеринбурге школьница отдала мошенникам 500 тысяч рублей. Деньги принадлежали ее родителям.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что 14-летней Анастасии (имя изменено) на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что он работает в образовательной организации. Звонивший убедил школьницу, что проводится редактирование электронных дневников школ города, и для подтверждения ее учетной записи надо назвать код из SMS.

После того, как Настя продиктовала код, ей поступил другой звонок. Девочке сообщили, что первый звонивший был мошенником, и из-за сообщенного кода злоумышленники получили доступ к Госуслугам школьницы и ее матери. Более того, на мать якобы уже оформили кредит и перевели деньги запрещенным организациям.

В итоге Анастасия, используя родительский телефон, под контролем аферистов перевела все имеющиеся на счете деньги на указанные мошенниками номера. Ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". В МВД призывают уральцев провести беседы со своими детьми и напомнить им, что все финансовые операции нужно проводить только с согласия родителей.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мошенники выманили почти 300 тысяч у школьницы, назвавшись ее "завучем".