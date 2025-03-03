Расследование 423 уголовных дел в отношении украинских военных завершено в России

В России завершено расследование 423 уголовных дел в отношении 566 украинских военных и наемников. Они причастны к применению запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Участников дел заключили под стражу за жестокое обращение с военнопленными и мирным населением, совершение убийств и повреждение имущества.

Среди осужденных - более 140 участников украинского националистического полка "Азов" (признан в РФ террористической организацией). Они получили сроки за преступления против мирного населения на Донбассе.

62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

28 февраля стало известно, что власти Германии начали расследование по поводу пребывания в стране участников батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в России), пишут Взгляд.

Расследование возглавляет прокуратура Бранденбурга. Его начали после того, как стало известно о возможной вербовке и использовании нацистской символики.

Это случилось после интервью немецкой газеты Bild с представителем 12-й интернациональной бригады батальона. Оно вызвало интерес полиции. В ролике на форме военных были обнаружены нацистские символы, что противоречит законам Германии.