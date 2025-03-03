В Екатеринбурге умер основатель движения "Вело-Город" Константин Мочалов

Ушел из жизни житель Екатеринбурга, основатель движения "Вело-Город" и общественный деятель Константин Мочалов. Об этом в своих социальных сетях написала его подруга, режиссер Елена Жилина.

"Друзья! Умер наш Костя Мочалов. Я пока не могу до конца все осознать... Глыба, мощь... Мужчина, которых на белом свете единицы... Ребята, отзывайтесь, кто его знал, уважал и любил... Костя, прости, если что не так... С кем я теперь буду вести многочасовые беседы? Спорить? ... Костя, как же так???.." - говорится на ее странице "ВКонтакте".

В комментариях Жилина ответила, что общественник умер от воспаления легких. Смерть Константина Мочалова стала для его близких неожиданностью. "Загнал себя бизнесом, работой, спортзалом... Шок просто", - добавила режиссер.

Напомним, что Константин Мочалов также возглавлял группу по развитию транспорта Свердловской области и входил в Общество по защите прав потребителей.