03 Марта 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Страны Запада не договорились, как сохранить прежнюю коалицию по Украине

В Лондоне подвели итоги саммита ведущих европейских стран. Делегации собрались 2 марта в столице Англии для определения своей стратегии в условиях самого острого после Второй мировой войны конфликта внутри западного сообщества. Великобритания стала посредником между США и Европой.

Созванный британским премьером неформальный саммит 14 государств НАТО, в котором поучаствовал и глава Украины Владимир Зеленский, проходил в центре британской столицы в особняке Ланкастер-хаус. Его участники собирались обсудить три темы: "усиление позиции Украины сейчас, включая её военную поддержку и увеличенное экономическое давление на Россию", "необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое приведёт к постоянному миру на Украине", "следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности".

Стармер назвал главной задачей лондонского собрания формирование западными союзниками военной "коалиции доброй воли" для обеспечения безопасности Украины после урегулирования конфликта. Однако по итогам встречи лидеры западного мира так и не решили, как сохранить прежнюю коалицию с учётом нежелания США продолжать конфликт с Россией, пишет "Ъ".

При этом Великобритания и Франция в сотрудничестве с Украиной разработают собственный мирный план по Украине. Британский премьер Кир Стармер заявил, к работе могут подключить ещё одну-две страны, а в дальнейшем план будет представлен и США. Стармер "твёрдо убежден", что Трамп хочет прочного мира. Глава правительства назвал три составляющие, которые необходимы для достижения прочного мира: "сильная Украина", способная при необходимости бороться, и имеющая сильные переговорные позиции, европейская поддержка с гарантиями безопасности и поддержка со стороны Вашингтона.

После саммита по Украине в Лондоне журналисты спросили канадского премьера Джастина Трюдо о том, может ли Канада отправить военнослужащих на Украину. Трюдо ответил: "все варианты на столе". Отправку миротворцев на Украину допустил и президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, это может произойти спустя месяц после прекращения огня "в воздухе и на море", уточняет издание.

Что до финансовой поддержки, то ни о каком выделении десятков и тем более сотен миллиардов евро помощи от ЕС и Великобритании речи не шло. Перед саммитом Туманный Альбион объявил о предоставлении Украине кредита на 2,26 млрд фунтов ($2,85 млрд) за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне между президентами США и Украины состоялся разговор на повышенных тонах, Дональд Трамп буквально отчитал Владимира Зеленского и попросил уехать. Украинский президент досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена. По словам Трампа, Зеленский оказался не готов к мирному урегулированию, также он проявил неуважение к США.

Теги: ЕС, Евросоюз, Лондон, саммит, Украина


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