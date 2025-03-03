03 Марта 2025
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми отчим избил ребенка и попытался его утопить "в воспитательных целях"

В Перми отчим избил жену и пытался утопить ребенка, сообщает "КП Пермь".

1 марта в соцсетях появились кадры полураздетого ребенка и следами побоев на лице. Мальчик подбежал к одному из подъездов многоквартирного дома на ул. Солдатова в Перми. За ним в ярости гнался мужчина в наброшенной на голое тело курточке. Ребенок успел позвонить в домофон.

Мальчик рассказал, что спасался от отчима.

Сообщается, что родители ребенка днем, 1 марта выпивали. Затем между ними произошла ссора. Муж начал избивать жену, а затем свой гнев он перенес на ребенка. Мальчик рассказал, что отец ударил его по лицу, а затем попытался топить в ванной.

Со ссылкой на соседей ребенка издание сообщает, что семья многодетная - у избитого мальчика есть еще брат и сестра. Живущий с их матерью мужчина приходится ему отчимом. Сосед возвращался домой на автомобиле и успел заметить мужчину, который бил на улице мальчика. Квартира многодетной семьи находится на первом этаже и имеет через балкон отдельный выход. В какой-то момент мальчик вырвался из рук мужчины и побежал. Видевший все это сосед бросился к стоявшему у подъезда ребенку и уже подбегавшему к нему отцу. Он сумел оттеснить испуганного мальчика от разъяренного родителя, а затем завел его в вестибюль своего подъезда.

На место происшествия вызвали полицию, затем приехали "скорая помощь" и органы опеки. Семейного дебошира отвезли в полицейский участок, ребенка отвели домой.

По данным СМИ, ребенку сломали нос, его пытались утопить "в воспитательных целях", у мальчика видны красные подтеки на теле. Воспитанием школьника родители не занимаются. Он остался в школе на второй год, успеваемость очень плохая. Домашний насильник в отделении полиции пробыл недолго, уже к вечеру он вернулся домой. Соседи говорят, после этого он продолжил отмечать Масленицу. Мать мальчика успела сбегать за новой порцией алкоголя, а ее возлюбленный что-то орал в открытые окна на всю улицу.

Отдел полиции Свердловского района Перми проводит проверку. Следователи СК России в кратчайшие сроки приступили к установлению обстоятельств избиения ребенка.

По факту размещения видеозаписи следственный комитет организовал проведение процессуальной проверки по признакам истязания несовершеннолетнего. Следователи производят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ход процессуальной проверки находится на контроле в аппарате ведомства.

Прокуратура Свердловского района Перми организовала проверку в связи с распространяемой в сети Интернет видеозаписью совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского и семейного насилия.

Ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры.

Теги: отчим, ребенок, побои


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