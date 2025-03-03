На НПЗ в Уфе произошли взрывы и пожар

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

Отмечается, что вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано.

По данным ведомства, возгорание на территории завода произошло в районе печи сжигания.

Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что ЧП произошло около 01:00 ночи. Было слышно минимум два взрыва. Перед этим жители города слышали характерный звук пролета БПЛА.

18 февраля Сызранский НПЗ подвергся атаке беспилотников. Mash со ссылкой на местных жителей сообщал, что примерно в 2:45 было слышно минимум три взрыва.