На НПЗ в Уфе произошли взрывы и пожар
Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Уфе. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Отмечается, что вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано.
По данным ведомства, возгорание на территории завода произошло в районе печи сжигания.
Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что ЧП произошло около 01:00 ночи. Было слышно минимум два взрыва. Перед этим жители города слышали характерный звук пролета БПЛА.
18 февраля Сызранский НПЗ подвергся атаке беспилотников. Mash со ссылкой на местных жителей сообщал, что примерно в 2:45 было слышно минимум три взрыва.