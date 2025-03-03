В Перми пожар унес жизни двух человек

Ночной пожар унес жизни двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ночь на 2 марта в Перми загорелся частный жилой дом. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

Возгорание на 60 квадратных метрах ликвидировали 30 огнеборцев и девять единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются. В МЧС России напоминают, что нельзя перегружать электросеть, необходимо проверять исправность печного оборудования. Также в ведомстве советуют установить пожарный извещатель, он предупредит об опасности.