03 Марта 2025
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Фото: кадр из фильма &quot;Анора&quot; / FilmNation Entertainment, Cre Film

Фильм "Анора" с Борисовым взял "Оскар" за лучший фильм

Наивысшую награду церемонии "Оскар" взял фильм "Анора". В нем снимались Юра Борисов и ещё один российский актёр Марк Эйдельштейн, сообщает Mash.
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Постановщик поблагодарил производственную команду, студию Neon, свою семью и близких. Бэйкер отметил, что снял ленту за смешные для Голливуда $ 6 млн, однако она стала триумфом на главной киноцеремонии планеты.

Также в список лучших фильмов вошли "Бруталист", "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна 2", "Эмилия Перес", "Я всё ещё здесь" и другие.

Ранее Юра Борисов был номинирован как лучший актер второго плана, однако статуэтка ушла другому актеру — Кирану Калкину. Он до этого уже обошел Борисова в той же номинации, но на другой премии: Гильдии киноактеров США.

Роберт Дауни-младший, назвав победителя в этой категории и отдав статуэтку Калкину, сказал, что Борисов "находится в правильном месте" и его ждет "большое будущее".

97-я церемония вручения наград премии "Оскар"-2025 длилась около четырёх часов.

Фильм "Анора" - драма, перепрыгивающая иногда в комедию и роуд-муви, растопила сердце зрителей вне зависимости от того, на каком языке они говорят — на английском, русском, армянском или каком-либо другом, пишет Kinopoisk.

Теги: анора, борисов, оскар


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