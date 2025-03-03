Фильм "Анора" с Борисовым взял "Оскар" за лучший фильм

Наивысшую награду церемонии "Оскар" взял фильм "Анора". В нем снимались Юра Борисов и ещё один российский актёр Марк Эйдельштейн, сообщает Mash.

Постановщик поблагодарил производственную команду, студию Neon, свою семью и близких. Бэйкер отметил, что снял ленту за смешные для Голливуда $ 6 млн, однако она стала триумфом на главной киноцеремонии планеты.

Также в список лучших фильмов вошли "Бруталист", "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Дюна 2", "Эмилия Перес", "Я всё ещё здесь" и другие.

Ранее Юра Борисов был номинирован как лучший актер второго плана, однако статуэтка ушла другому актеру — Кирану Калкину. Он до этого уже обошел Борисова в той же номинации, но на другой премии: Гильдии киноактеров США.

Роберт Дауни-младший, назвав победителя в этой категории и отдав статуэтку Калкину, сказал, что Борисов "находится в правильном месте" и его ждет "большое будущее".

97-я церемония вручения наград премии "Оскар"-2025 длилась около четырёх часов.

Фильм "Анора" - драма, перепрыгивающая иногда в комедию и роуд-муви, растопила сердце зрителей вне зависимости от того, на каком языке они говорят — на английском, русском, армянском или каком-либо другом, пишет Kinopoisk.