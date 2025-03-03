На масленичных гуляниях в Екатеринбурге съели 200 тысяч блинов

В минувшее воскресенье в Екатеринбурге отметили Масленицу сразу на нескольких площадках. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по предварительным подсчетам организаторов, праздник посетили более 100 тысяч человек, которые съели около 200 тысяч блинов.

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Главной площадкой Масленицы стал Парк Маяковского. Также праздник отметили в Летнем парке "Уралмаш". В каждой локации гостей ждали развлечения, мастер-классы и выступления музыкальных групп. Но самая необычная атмосфера была создана на Площади 1905 года – гости главного городского катка смогли отметить Масленицу, катаясь на коньках.

Каждый мог отведать блинов и выпить горячего чая. А кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела.

Как сообщало Накануне.RU, также 2 марта в Преображенском парке Академического прошли яркие масленичные гуляния. Проводить зиму и встретить весну собрались тысячи жителей и гостей самого молодого района города.