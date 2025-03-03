Малые компании хотят освободить от обязанности принимать оплату по QR

Российские власти хотят освободить небольшие компании от необходимости предоставлять возможность оплаты по универсальному QR-коду.

Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов, в настоящее время обсуждается такая возможность. Деление могут установить в зависимости от размеров выручки компаний. Например - от 20 млн руб. в год. Торговые точки с таким уровнем доходов в настоящее время обязаны принимать карты платежной системы "Мир". Ранее этот порог составлял 30 млн, но с 1 июля 2021 года его понизили на треть. Зампред указал, что вероятно, и в случае с универсальным QR-кодом требуется отсечка. Внедрять его должны предприятия, которые более приспособлены к инвестициям в такие технологии.

Изначально предполагалось, что все компании будут обязаны предоставлять возможность оплаты по универсальному QR-коду. Однако это могло бы привести к гибели микробизнеса, поэтому порог в 20 млн выглядит более логичным, сообщают "Известия".

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявил, что крупные участники рынка фактически монополизировали такую услугу, как оплата товаров с помощью кода. Она устроена таким образом, что гражданин использует только разработку конкретной организации, не прибегая к другим аналогам.