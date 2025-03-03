Банки обяжут выявлять сотрудников — пособников кредитных мошенников

Российские банки должны будут выявлять сотрудников, которые сознательно или непроизвольно содействуют аферистам в оформлении кредита на жертв.

Соответствующее предложение одобрено на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей финансового рынка ЦБ РФ. В настоящее время не существует четкого механизма, который обязывает кредитные учреждения выявлять таких работников и применять к ним меры. После получения информации о выдаче кредита под воздействием мошенников банк должен в течение определенного периода изучить всю процедуру выдачи. Для этого нужно будет провести опрос работников, просмотреть записи с видеокамер, проанализировать результаты скоринга и т.д.

Полученные результаты позволят не только выявить соучастника мошенников, но и внести в антифрод-процедуры дополнительные проверочные триггеры. Мера направлена на реализацию закона по противодействию кредитному мошенничеству, который вступит в силу с 1 сентября текущего года. В нем содержится набор необходимых мер, которые банки должны реализовать, чтобы не допустить выдачу заемных средств без согласия клиента или согласия, полученного под влиянием социальной инженерии, сообщают "Известия".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году в России вырос масштаб кредитного мошенничества. По ее словам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют 40% от всех похищенных средств. Ранее этот показатель составлял 25%.