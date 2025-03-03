В Госдуме рассмотрят законопроект об оплате медпомощи ребенку за счет маткапитала

Депутаты Госдумы разных фракций внесут на рассмотрение проект закона о возможности потратить средства материнского капитала на получение ребенком платных медицинских услуг при оказании ему неотложной помощи.

Правила направления средств маткапитала на эти цели предлагается установить кабмину РФ. Как считают парламентарии, в настоящее время выплату нельзя потратить на получение ребенком платных медуслуг при необходимости неотложной помощи во всех регионах. На практике, получить такую помощь быстрее и реальнее в платном медучреждении. При этом платные медицинские услуги более высокого качества. Их получение бывает крайне обременительным для семейного бюджета.

Как заявил один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов, программа материнского капитала уже зарекомендовала себя как достаточно эффективный инструмент стимулирования рождаемости, сообщает РИА "Новости".

Ранее Госдума продлила программу маткапитала до конца 2030 года.