Минпромторг снимет заградительные импортные пошлины после отмены антироссийских санкций

Министерство промышленности и торговли России начало работать над сводом правил, которые будут применять к западным компаниям в случае их возвращения в Россию.

Пока власти только обсуждают идеи для этого документа. Вопрос условий возврата ушедших брендов необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально, заявили в министерстве. Например, вопрос отмены пошлин на товары из недружественных стран будет зависеть от снятия санкций в отношении российских экспортеров.

"Но мы, безусловно, должны исходить из того, чтобы создать дополнительные преференции для тех отечественных компаний, которые на фоне ухода отдельных брендов смогли быстро наладить производство и обеспечить наш ритейл необходимой продукцией", — указали в Минпромторге, сообщают "Известия".

Тем временем, компании из США не спешат возвращаться на рынок России. Среди причин осторожности - влияние государства, высокий уровень инфляции и процентных ставок.