В Госдуме призвали сделать дополнительные выходные в честь Пасхи и дня Святой Троицы

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращения главам всех российских регионов с просьбой сделать дополнительные выходные дни в честь Пасхи и дня Святой Троицы.

Он предложил выходной день перенести на следующий за праздником день. Как считает парламентарий, это будет способствовать поддержке православных христиан, закреплению исторических и духовных традиций, которые отражены в Конституции, подчёркиванию значения православия, как одной из основ формирования многоконфессионального и многонационального общества РФ, а также укреплению института семьи и традиционных ценностей, особенно если выходной день будет перенесён на следующий за праздником день.

Гусев указал, что на государственном уровне православие нашло своё признание, так как Рождество Христово, 7 января, является официальным праздником, и согласно действующему законодательству, власти регионов могут устанавливать дополнительные религиозные праздничные дни.

Депутат отметил, что в некоторых регионах уже есть религиозные выходные: в четырёх субъектах отмечают только мусульманские праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам, ещё в четырёх — православную Радоницу, а в республике Крым дополнительными выходными стали Пасха, Троица, Ураза-байрам и Курбан-байрам, что подчёркивает важность традиционных религий для жителей, сообщает РИА "Новости".