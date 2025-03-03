В Госдуме предложили ввести новые штрафы для агрегаторов такси

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет проект закона, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 тыс. руб. за передачу заказа водителям без действующего разрешения на управление автомобилем.

В пояснительной записке сказано, что в целях предотвращения негативных последствий от управления такси лицами, которые в соответствии с законодательством не должны допускаться к вождению, предлагается увеличить для них штраф от 5 – 15 тыс. руб. до 15 – 20 тыс. руб.

Как заявил глава партии Леонид Слуцкий, "придумывают специальные схемы для противозаконного привлечения "левых", нелицензированных водителей, с которыми меньше забот и которым можно платить копейки. "В результате все мы вынуждены доверять свою жизнь, жизнь наших детей, родных и близких водителям-мигрантам или лихачам, поездка с которыми превращается в русскую рулетку", - отметил депутат, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что таксисты просят правительство России не заставлять ездить на отечественном авто.