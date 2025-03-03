Лондон выделит Украине $2 млрд для закупки ракет

Лондон выделит Киеву $2 млрд, что позволит Украине закупить более 5 тыс. ракет ПВО.

Как заявил журналистам премьер-министр Великобритании Кир Стармер, речь идет о ракетах, которые будут производиться в британском Белфасте, что создаст рабочие места в оборонном секторе. Глава правительства напомнил, что 1 марта Лондон и Киев подписали соглашение о займе в размере $2,8 млрд на нужды Вооруженных сил Украины.

Британский премьер отметил, что будет продолжено экономическое давление на Россию, чтобы укрепить Украину сейчас. После заключения мирного соглашения европейцы продолжат укреплять оборонительные возможности Киева "для сдерживания любого будущего вторжения".

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция в сотрудничестве с Украиной разработают собственный мирный план по Украине. К работе могут подключить еще одну-две страны.