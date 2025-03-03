Американские компании не спешат возвращаться в Россию

Компании из США не спешат возвращаться на рынок России, несмотря на то, что американский лидер Дональд Трамп стремится заключить соглашение по Украине, которое выведет Москву из "экономической изоляции".

Как пишет The Washington Post, среди причин осторожности компаний - влияние государства, высокий уровень инфляции и процентных ставок. Согласно данным Школы менеджмента Йельского университета, после начала спецоперации свою деятельность в РФ свернули более 1 тыс. транснациональных корпораций.

В Россию едва ли вернутся даже крупные энергетические компании, которые до военного конфликта были, возможно, самыми заметными иностранными игроками в стране. Исключением могут стать компании по обслуживанию нефтяных месторождений, такие как Halliburton, Baker Hughes и SLB.

Начало переговорного процесса по урегулированию конфликта вокруг Украины ознаменовалось заявлениями российских чиновников и депутатов о возможном возвращении иностранных компаний. Это может осуществляться только при условии получения разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.