Стало известно о разногласиях в ЕС по вопросу выделения дополнительных средств Киеву

Страны Европы не могут прийти к единому мнению в вопросе выделения дополнительных средств на поддержку Киева.

По данным The New York Times, против новой помощи Украине выступает глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который поддержал лидера США Дональда Трампа после его словесной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским. После спора выступавшие за "более амбициозные суммы" стали надеяться, что произошедшее заставит и другие государства задуматься об увеличении трат.

Ожидается, что Венгрия выступит против нового пакета помощи, из-за чего Евросоюзу придется собирать взносы от отдельных стран-членов, а не принимать пакет на уровне всего объединения.

Напомним, Лондон и Париж разработают свой мирный план по Украине.