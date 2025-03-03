Лондон и Париж разработают свой мирный план по Украине

Великобритания и Франция в сотрудничестве с Украиной разработают собственный мирный план по Украине.

Как заявил BBC британский премьер Кир Стармер, к работе могут подключить еще одну-две страны, а в дальнейшем план будет представлен и США. Он отметил, что "твердо убежден", что Трамп хочет прочного мира.

Глава правительства назвал три составляющие, которые необходимы для достижения прочного мира: "сильная Украина", способная при необходимости бороться и имеющая сильные переговорные позиции, европейская поддержка с гарантиями безопасности и поддержка со стороны Вашингтона.

Ранее президент США заявил, что Россия и Украина достаточно близки к достижению договоренности по мирному урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.