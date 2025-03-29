29 Марта 2025
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Фото: REUTERS / Suhaib Salem

Армия обороны Израиля заявила о начале наземной операции в районе Рафаха

Армия обороны Израиля заявила о начале наземной операции в районе Рафаха. Целью боевых действий называют расширение зоны безопасности на юге сектора Газа.

"В последние несколько часов войска ЦАХАЛ начали проводить наземные операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа, сообщает РИА Новости. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

Теги: армия израиля, наземная операция


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