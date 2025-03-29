В Астраханской области идет сбор заявок на получение грантов на развитие туристического проект

Астраханцы могут получить грант на развитие туристического проекта.

Нацпроект «Туризм и гостеприимство» даёт возможность индивидуальным предпринимателям и юрлицам Астраханской области получить субсидии для создания кемпингов и глэмпингов.

Получить можно до 1,5 млн рублей на один номер, при софинансировании не менее 50% собственными средствами. Ещё одно важное условие: после освоения гранта туристический комплекс должен отработать минимум три года.

Такой вид господдержки помог реализовать уже несколько проектов в Астраханской области. Так, благодаря субсидии в Камызякском районе построили Загородный парк «Баклушино». Всего за последние два года из федерального бюджета выделено более 290 млн рублей на развитие глэмпингов и кемпингов в нашем регионе. В общей сложности создано 270 номеров.

Сейчас в Астраханской области идёт сбор предложений по реализации инвестпроектов для участия в предстоящем конкурсном отборе. Подать заявку можно до 4 апреля.

Подробная информация по телефону: 8 (8512) 51-50-20.