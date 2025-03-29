Под Вологдой самолет аварийно сел на автотрассу

В Вологодской области самолет приземлился на автотрассу, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Легкомоторный самолет Л4 RA-3337, выполнявший тренировочный полет, аварийно сел на трассе А-114 Вологда - Новая Ладога. Приземление прошло между поселками Лесково и Сосновка в Вологодской области. Пострадавших нет.

Обстоятельства и причины устанавливаются. Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Baza уточняет, что за штурвалом самолета находился директор местного завода специальных подшипников Александр Голец. По словам источников, он сообщил прибывшим на место посадки сотрудникам ГИБДД, что у самолета произошли технические неполадки и ему пришлось экстренно садиться на трассу. При этом, у него было разрешение на полет. Сотрудники ГИБДД помогли Александру отогнать самолет на безопасное место. Оформлять на него пока ничего не стали. Однако, повторный взлет предпринимателю был запрещен.