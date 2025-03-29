В Санкт-Петербурге задержан мужчина с продуктовой тележкой, в которой лежали расчлененные останки женщины

В Санкт-Петербурге задержан 77-летний мужчина с продуктовой тележкой, нагруженной расчлененными останками. Об этом сообщает официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Участковый остановил мужчину с тележкой на лестничной клетке в подъезде дома по Загородному проспекту. При осмотре поклажи пожилого петербуржца выяснилось, что в тележке сложены свертки с фрагментами человеческого тела.

На место задержания незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. В квартире также обнаружены женские останки.

По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти потерпевшей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Отметим, что из-за последовательности убийств с расчленением трупов, произошедших в последние несколько лет, Санкт-Петербург приобрел недоброе наименование "Расчленинград". Самым громким стало дело доцента-расчленителя Олега Соколова. Убийство произошло в начале ноября 2019-го года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты. Он осужден на 12,5 лет.

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