29 Марта 2025
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Происшествия Санкт-Петербург Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

В Санкт-Петербурге задержан мужчина с продуктовой тележкой, в которой лежали расчлененные останки женщины

В Санкт-Петербурге задержан 77-летний мужчина с продуктовой тележкой, нагруженной расчлененными останками. Об этом сообщает официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Участковый остановил мужчину с тележкой на лестничной клетке в подъезде дома по Загородному проспекту. При осмотре поклажи пожилого петербуржца выяснилось, что в тележке сложены свертки с фрагментами человеческого тела.

На место задержания незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. В квартире также обнаружены женские останки.

По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти потерпевшей. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Отметим, что из-за последовательности убийств с расчленением трупов, произошедших в последние несколько лет, Санкт-Петербург приобрел недоброе наименование "Расчленинград". Самым громким стало дело доцента-расчленителя Олега Соколова. Убийство произошло в начале ноября 2019-го года. Суд пришел к выводу, что Соколов в ходе бытового конфликта застрелил свою сожительницу, а затем купил ножовку и расчленил ее тело, по частям пытался избавиться от него, кидая в реку Мойку. Его задержали, когда он сам упал в воду, пытаясь утопить рюкзак с руками невесты. Он осужден на 12,5 лет.

В ноябре 2021 года во время производства работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе была обнаружена тележка, в которой находились  части тела неустановленного мужчины. Погибшим, по предварительным данным, является 66-летний Александр Г., а вероятным убийцей - его сын. 35-летний мужчина якобы выстрелил отцу в голову. Позднее расчленил тело и вывез сумку с ним к реке.

В том же месяце в Ленинградской области поймали людоеда, который признался, что убил и "распотрошил" человека, поскольку хотел попробовать на вкус.

В 2020 году в Питере найдены останки тела рэпера Энди Картрайта. Обвинение предъявили его жене. По версии следствия, Марина Кохал ввела супругу смертельную инъекцию препарата, а затем расчленила его тело пилой и ножом. С целью скрыть преступление она подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли.

В ноябре 2022 года в Ижорском пруду на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти нашли сумку с фрагментами женских ног. Страшную находку сделали сотрудники ГУП "Экострой" во время очистных работ на пруду. Кроме частей ног в сумке лежал кусок асфальта. По предварительной оценке, фрагменты тела пробыли в воде от 9 до 13 дней.

В мае 2023 года 17-летний юноша нашел три пакета с расчлененным мужским телом за гаражами возле забора стадиона выборгского филиала Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. В пакетах также находилась изрезанная одежда. Сейчас страшную находку отправили на экспертизу для установления личности погибшего. По данным Telegram-каналов, ранее недалеко от места ЧП уже находили человеческие ноги (в пакетах их как раз не было). Известно, что на руках погибшего есть татуировки.

Теги: расчленинград, задержание


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