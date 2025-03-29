Плавание Федора Конюхова через два океана на весельной лодке закончилось досрочно

Экспедиция Федора Конюхова на весельной лодке через два океана завершилась досрочно на 114 день плавания. Ключевые системы жизнеобеспечения и управления на судне "Акрос" вышли из строя. Об этом сообщается в Telegram-канале экспедиционного штаба путешественника.

По информации штаба, в этом плавании Конюхов уже задействовал многие дублирующие системы, которые обычно лежат в резерве, но и они стали ломаться. Последней каплей стала неисправность блока управления автопилотом. У Конюхова с собой три запасных автопилота, но без блока управления во время шторма лодку не получится удерживать на заданном курсе и она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведёт к новым переворотам и критическим повреждениям.

В ближайшие дни 30-31 марта в районе, где находится лодка установится благоприятная погода. Проходящее мимо судно сможет подойти достаточно близко и спустить бот для организации трансфера. Лодку попробуют поднять, если не получится, Фёдор Конюхов проведет консервацию всех систем, задраит люки и она будет дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем Iridium Rock Star для возможной дальнейшей буксировки в порт.

Напомним, что Конюхов стал первым в мире, кто смог пересечь Южную Атлантику на вёсельной лодке по самому сложному и опасному маршруту в "неистовых пятидесятых" и "ревущих сороковых" широтах.. "Акрос" пересек 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышел в Индийский океан. На это потребовалось 68 суток.

В 2023-2024 году лодка "Акрос" прошла модернизацию на верфи партнеров путешественника "Trident Marine" в ОАЭ.

На экспедицию отводилось около 200 дней. Конюхов стартовал от мыса Горн (Чили) и должен был финишировать в Олбани на мысе Люин (Западная Австралия). Это второй этап кругосветного маршрута в Южном Океане. Первая часть путешествия прошла с декабря 2018 по май 2019 по маршруту: Новая Зеландия (порт Данидин) – мыс Горн (Чили).