В саратовском аэропорту аварийно сел самолет с пассажирами
В саратовском аэропорту "Гагарин" аварийно сел самолет с пассажирами. Об этом сообщает Западное МСУТ СКР, следователи которого проводят проверку.
Инцидент произошел вечером 26 марта. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет.
Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.