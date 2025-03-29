В саратовском аэропорту аварийно сел самолет с пассажирами

Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел вечером 26 марта. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет.

В саратовском аэропорту "Гагарин" аварийно сел самолет с пассажирами. Об этом сообщает Западное МСУТ СКР, следователи которого проводят проверку.



