Маск продал соцсеть X

Американский бизнесмен Илон Маск продал соцсеть Х, которую купил три года назад у компании Twitter.

Маск сообщил, что продал Х собственному стартапу xAI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта

Маск назвал стоимость xAI в $80 млрд, а соцсети X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга), причем xAI, по мнению бизнесмена, "быстро стал одной из ведущих лабораторий ИИ в мире".

"Будущее xAI и X тесно связано. Мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт ИИ xAI с огромным охватом X",— добавил Илон Маск.

По данным источника Bloomberg, объединенная компания получила название XAI Holdings. Ее стоимость оценивается более чем в $100 млрд без учета долговых обязательств.

Маск купил социальную сеть Twitter в 2022 году за $44 млрд. В июле 2023 года он переименовал Twitter в X - пользователи стали автоматически перенаправляться с twitter.com на x.com. Изображение голубой птицы – логотипа Twitter – исчезло, вместо него иконкой соцсети стала светящаяся буква X на черном фоне.