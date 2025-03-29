Бывший гендиректор "Телты" сбежал на СВО из-под ареста

Бывшего директора пермского телефонного завода "Телта", который должен был находиться под домашним арестом по делу о хищении на госконтрактах, поймали Воронежской области, где он проходил подготовку в одной из военных частей. Об этом сообщает Коммерсантъ-Прикамье.

Экс-гендиректор "Телты" Алексей Высоков подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, не оповестив о своих планах следствие. Теперь минобороны намерено разорвать с ним договор, поскольку он скрыл информацию о своем процессуальном статусе.

Накануне Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о хищении 33,8 млн руб. при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов. Обвиняемыми по делу проходят: владелец пермского телефонного завода "Телта" Игорь Морозов, бывший гендиректор Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина, бывший ведущий специалист Минобороны России Алексей Пальмов.

Напомним, по данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 33,8 млн рублей, которые распределили между собой. Помимо этого, гендиректор завода "Телта" и главный бухгалтер проходят по делу о взятке экс-начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину.

Морозов, Высоков и Гришина не признают вину в хищении, Пальмов признал вину частично.

Начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Вадим Шамарин, также проходящий по делу "Телты" недавно тоже заявил о намерении уйти на СВО.