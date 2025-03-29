Задержан водитель BMW, устроивший крупную аварию в Екатеринбурге

Водитель белой BMW, спровоцировавший крупную аварию на Сортировке в Екатеринбурге, задержан и находится в отделе полиции. Об этом сообщает КП-Урал со ссылкой на неназванный источник.

"Сейчас он в спецприемнике на Фрунзе. В его отношении возбуждено уголовное по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения", - сообщил источник.

Напомним, водитель BMW, мужчина 1994 года рождения, при проезде перекрестка улицы Технической и Теплоходного проезда нарушил требования дорожного знака "Движение прямо". Он совершил разворот, создав помеху движущемуся навстречу автомобилю Chery, и допустил с ним столкновение.

От удара последний отбросило на тротуар с людьми. По данным ГАИ, четыре пешехода и водитель Chery были осмотрены медиками на месте. Водитель от госпитализации отказался, а остальных, включая двоих детей, доставили в больницы для дополнительного обследования и лечения. Паблики сообщают, что водителем Chery оказался нелегальный мигрант, поэтому на него также составлен протокол.