В Сысерти прошел массовый пикет против строительства мусорного полигона

В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.

Жители деревень из нескольких районов, которые считают себя потенциально пострадавшими от строительства мусороперерабатывающего комплекса, пришли с плакатами, на которых размещены традиционные лозунги о запрете строительства полигона на землях сельхозугодий.

"Сейчас все заметили, что Россия оказалась в демографической яме. Хочу отметить, что на свалке дети не получаются", - сказал один из выступающих.

Собравшиеся обращались к новому руководителю региона Денису Паслеру, на плакатах также упоминался полпред Артем Жога.

Отметим, что представители сысертского руководства на пикет не пришли, хотя и были приглашены.