Паслер поделился своими планами на Свердловскую область в интервью телеканалу "Россия 24"

Вернувшийся накануне в Свердловскую область в качестве врио губернатора Денис Паслер дал интервью телеканалу "Россия 24", в котором поделился планами на посту главы региона.

Он напомнил, что не работал на Среднем Урале 7-8 лет. В первую очередь Паслер считает необходимым оценить обстановку и познакомиться с ключевыми фигурами в регионе, в том числе с руководителями предприятий.

Глава области отметил, что Средний Урал с населением 4,3 млн человек - крупный и инвестиционно привлекательный субъект страны, промышленный и логистический центр. Над повышением инвестиционного потенциала он планирует работать и в будущем.

Важным для жителей моментом Паслер назвал городскую среду - качество жилья, наличие парков и скверов, работу транспорта, ЖКХ, экологию, социальные и образовательные мощности.

Отвечая на вопрос о поддержке участников СВО, Паслер подчеркнул, что эта тема в приоритете сегодня, но в будущем она станет приоритетной вдвойне. Поэтому глава региона намерен отслеживать лучшие имеющиеся и возникающие практики по адаптации, переобучению, восстановлению и интеграции в мирную жизнь военных, возвращающихся в Свердловскую область из зоны конфликта.

Напомним, накануне врио губернатора познакомился с новым местом работы и ответил на вопросы журналистов.