29 Марта 2025
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Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Aurus Senat за 40 миллионов сгорел в центре Москвы

Aurus Senat сгорел в центре Москвы на Сретенке.

По сообщению Mash, у отечественного седана класса люкс загорелся двигатель, после чего пламя перекинулось в салон. О пострадавших пока неизвестно.

Aurus - марка автомобилей российского проекта "Кортеж", предназначенных для перевозки первых лиц государства, чиновников и высокопоставленных лиц.

Стоимость седана Senat 2024 года выпуска составляет около 40 миллионов рублей.

Отметим, что месяц назад Aurus уже попадал в ДТП в столице - речь идет о машине министра сельского хозяйства Оксаны Лут. Тогда Mercedes GLS-класса, выезжая со стороны Крестовоздвиженского переулка, не пропустил едущий с мигалкой Aurus. В результате внедорожник врезался в правый бок правительственного автомобиля. Лут не пострадала, но ее водитель получил травмы. После ДТП министра пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу.

А еще годом ранее автомобиль Aurus Senat, закрепленный за министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, столкнулся со снегоуборочной машиной на Ленинском проспекте в Москве. Утверждалось, что министр находился в машине в момент ДТП, сильных травм он не получил. После аварии водитель снял с машины номера, а пассажира пересадили в подъехавшую BMW седьмой модели.

Теги: Aurus Senat, ДТП, пожар


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