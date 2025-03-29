Около 700 человек погибли в Мьянме

В результате землетрясения в Мьянме погибли 694 человека, 1670 ранены. Такие данные публикует правительство страны. Цифры не окончательные, поскольку продолжаются поисково-спасательные работы.

В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов на глубине 10 км. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай.

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями - 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.