Лариса Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры

Народная артистка России Лариса Долина должна будет вернуть 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, сообщают РИА Новости со ссылкой на юриста, руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной удовлетворен. Иск Долиной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме. Процесс длится около полугода. Хаминский напомнил, что одним из доводов защиты певицы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям. Лурье заплатила за объект недвижимости 114 миллионов рублей, в то время как похожие апартаменты в том же доме выставлялись за 190 миллионов рублей.

По мнению юриста, простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки.

Напомним, ранее Долина рассказывала, что у нее обманом выманили квартиру и деньги – почти 200 млн рублей. По данным полицейских, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по июль 2024 года вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета". В результате Долину склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру. Сейчас на недвижимость знаменитости наложен арест. Изначально по делу были задержаны два фигуранта: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев. Они арестованы, по их домашним адресам были проведены обыски.

В декабре сообщалось, что сотрудники полиции задержали предполагаемого участника мошенничества с деньгами певицы Ларисы Долиной. Речь идет о 20-летнем жителе Тольятти. Он обналичил часть похищенных у певицы средств и передал неизвестным. Парень признался, что открыл банковскую карту на свое имя и перевел с нее деньги неизвестным. Также был задержан 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Shot пишет, что эти двое выполняли основные функции в схеме обмана. Они отвечали за банковские карточки для переводов и сим-карты для переговоров между членами организованной группы.

По информации Mash, всего в схеме обмана Долиной были задействованы девять человек - два арестованных курьера и еще семь человек, которые предоставили свои карты украинским мошенникам. Телеграм-канал пишет, что речь идет так называемых дропах. Схема устроена так: люди хотят подзаработать и продают свои банковские карты. Обычный ценник: 5–10 тысяч рублей. После через купленные счета они выводят деньги или принимают оплату за что-то незаконное. Также Mash сообщает, что всего по делу может появиться более 40 подозреваемых. Это подставные лица, которым переводилось от 2 до 3 млн из похищенных денег.