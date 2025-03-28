Россия призвала ООН принять меры после захвата пещер Киево-Печерской лавры

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу из-за захвата украинскими силовиками и представителями минкультуры пещер Киево-Печерской лавры с мощами святых, призвав принять резолюцию о недопустимости захвата религиозных объектов.

"В настоящий момент представители украинских властей без разрешения суда применили физическую силу, взломали замки и ворвались на территорию храмового комплекса, незаконно забирают священные реликвии и мощи святых… Православные реликвии и объект культурного наследия ЮНЕСКО на территории Киево-Печерской лавры подвергаются незаконному захвату и вандализму… Предлагаю принять общую резолюцию с просьбой к украинским властям об освобождении или помиловании арестованных священников и людей из украинской православной общины, а также о недопустимости преследования духовенства Украинской православной церкви, захватов церковных объектов и святынь, в том числе находящихся под защитой ЮНЕСКО и вандализма, в связи с участившимися случаями таких противоправных действий", – сообщают РИА Новости.

Такие ситуации абсолютно неприемлемы, для их предотвращения необходимо принимать меры, а попытка властей Украины захвата культурных объектов и святынь требует отдельного осуждения, подчеркнул Мельников. В обращении правозащитник отметил, что многие священнослужители в настоящее время находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах и тюрьмах Украины, их жизнь и здоровье находятся под угрозой, а сотни верующих и клириков канонической УПЦ подвергаются дискриминации.

"Некоторые вернувшиеся в результате обмена священнослужители рассказывали о пытках и издевательствах. В частности, несколько священников рассказывали об этом во время проведения тематических заседаний Совета Безопасности ООН", – добавил он.