Игорь Седов оперативно помог решить вопрос по устранению аварии на водоканале

Жители Астрахани пожаловались председателю городской Думы Игорю Седову на аварийную ситуацию на сети водопровода. Спикер пообщался с горожанами на месте и помог оперативно подключить к решению вопроса специалистов.

"Вместе с Александром Окуневым – начальником управления по эксплуатации ВКХ «Астрводоканала» поговорил с жителями, осмотрел колодец. Уже сегодня на место аварии для ее устранения выехала бригада", - сообщил в своем телеграмм-канале глава городской Думы.

Игорь Седов поблагодарил сотрудников МУП г. Астрахани «Астрводоканал» за оперативность и неравнодушие в решении вопроса.