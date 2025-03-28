Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Мьянме. Опубликована телеграмма, адресованная премьер-министру страны Мин Аун Хлайну.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай. В России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия – пожелания скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.

Сегодня в Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 баллов. Разрушен Мандалайский храм и сотни зданий. По большей части пострадали исторические старинные сооружения главной достопримечательности города Мандалай. Мощное землетрясение потрясло также Таиланд и Южный Китай. Ранее сообщалось, что в результате подземных толчков в Мьянме погибли не менее 20 человек. Сотни россиян экстренно уезжают из Бангкока за город. Они ищут места, где нет высотных зданий. Как пишет SHOT, в городе может находиться около 5 тысяч туристов и постоянно проживающих из РФ.