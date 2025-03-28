Под завалами обрушившейся высотки в Бангкоке находятся более 80 человек

Минимум 81 человек находится под обломками здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения. Об этом сообщает газета Nation со ссылкой на вице-премьера Таиланда Пхумтама Вечаячайя.

По его словам, погибли три человека. Ведутся спасательные работы.

В Бангкоке объявлено чрезвычайное положение. Мэрия города провела эвакуацию высотных зданий. Подземное и наземное метро закрыто.

Как сообщает АТОР, в курортных зонах Таиланда все спокойно: на Пхукете, в Паттайе и на островах никаких разрушений или паники нет.

Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. В городах Мандалай и Пегу разрушены сотни домов. Минимум 20 человек погибли.