Песков: Предложение Путина о внешнем управлении на Украине - лишь одна из идей

Тема внешнего управления на Украине не поднималась в ходе переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что предложение российского лидера Владимира Путина о внешнем управлении на Украине - это лишь одна из идей, которую следует иметь в виду.

"В данном случае в государстве мы видим тенденцию к потере контроля над процессами", - добавил Песков, поясняя предложение Путина.

"Что касается детализации, то никаких деталей, как вы знаете, вчера президент не приводил. Да, наверное, говорить об этом пока преждевременно", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Путин предложил обсудить с Вашингтоном, странами Европы, а также партнерами и друзьями России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его словам, это позволило бы провести на Украине выборы и привести к власти дееспособное и пользующееся доверием граждан правительство. С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы.