Свердловские дети побывают на Алтае и в Калининграде в рамках акции "Елка желаний"

В Екатеринбурге подвели итоги федеральной благотворительной акции "Елка желаний". Удалось исполнить мечты более тысячи маленьких свердловчан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в этом году на проект поступило 2 тысячи 235 писем с желаниями из Свердловской области. По условиям акции присылать письма могут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, а также дети из многодетных и малоимущих семей. Как правило, они просят о том, что сложно приобрести самостоятельно – тренажеры для реабилитации, спортивные комплексы, развивающие игры, музыкальные инструменты, конструкторы и т.д.

В Екатеринбурге "Елки желаний" традиционно устанавливаются в Академии единоборств РМК, парке "Россия – моя история" и администрации города. Любой горожанин может снять шарик с желанием ребенка и исполнить его. Часто люди объединяются в группы, активно участвует малый и крупный уральский бизнес.

Благодаря активности уральцев с середины декабря удалось исполнить 1 тысячу 53 желания, еще 172 будут исполнены в ближайшее время. Также на лето запланированы две поездки: каждый год Благотворительный фонд РМК исполняет мечты тех детей, кто хочет увидеть другие города. Например, в этом году они пожелали побывать на Алтае и в Калининграде.

"Это так здорово, что Новый год дает нам возможность самим ненадолго стать настоящими волшебниками и исполнить заветные мечты детей. Каждый год мы стараемся привлечь как можно больше людей к участию в акции. Прежде всего, я это делаю и своим примером. В этом году я выбрал желания нескольких маленьких жителей Екатеринбурга. Так, 4-летний Ваня попросил подарить ему синтезатор, чтобы он мог начать заниматься музыкой. Это же прекрасное стремление! А вдруг этот подарок станет первым шагом на пути будущего большого музыканта. А 7-летний Ярослав попросил микроскоп. У мальчика нарушения речи, и его стремление к знаниям значительно превышает его коммуникативные способности. И я очень надеюсь, что этот подарок поможет ему в освоении естественных наук", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

"Елка желаний" – это не только подарки, это формирование целой культуры благотворительности и взаимопомощи. В Екатеринбурге уже стало доброй традицией проводить старт акции на спортивных турнирах Русской медной компании. Первыми шары с елки снимают знаменитые спортсмены смешанных единоборств: Петр Ян, Иван Штырков и многие другие. Своим примером они привлекают внимание спортсменов, гостей турнира и жителей Екатеринбурга к акции, побуждая всех и каждого стать для какого-то ребенка добрым волшебником.

Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года, проект организован "Движением первых" при поддержке Росмолодежи. С 2021 года региональным представителем проекта в Свердловской области является Волонтерский центр РМК "Сила Урала".