Карасин: Переговоры с США в Эр-Рияде прошли не очень результативно

Встреча экспертного уровня России и США в Эр-Рияде была конструктивной и не очень результативной, сообщил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин.

"Но это было бы наивно - ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Карасин отметил, что в ходе переговоров "сначала не все получалось, там были какие-то предложения, которые были неприемлемы для нас". Сенатор также добавил, что работать с экспертной командой США "в принципе можно".

На встрече с США обсуждался доступ России к портам для экспорта сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к SWIFT. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса. На вопрос о договоренностях по Черному морю глава Белого дома ответил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.