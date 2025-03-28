Ушедший в отставку Куйвашев заявил, что место под мусорный полигон в Сысерти пока не определено

В Екатеринбурге у резиденции губернатора, несмотря на отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области, продолжаются пикеты против строительства мусорного полигона в Сысертском районе. Сегодня там появился сам Куйвашев, с которым поговорил один из протестующих.

Как сообщили Накануне.RU представители инициативной группы жителей, выступающей против мусорного полигона в Сысертском районе, со слов Куйвашева выходит, что место под полигон пока не выбрано.

"Он [бывший губернатор] сообщил, что место еще определено, но ищется. Будем надеяться, что ему нет смысла врать, и действительно, место для мусорного полигона еще ищется, и окончательного решения нет", - рассказал пикетчик, который разговаривал с Куйвашевым.

Между тем, противники мусорного полигона уже ловили бывшего губернатора на подтасовке фактов. А сам он, говоря о строительстве мусоросортировочного завода в Сысертском районе, заявлял, что "всем угодить невозможно".

На этой неделе Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию и на прощание извинился перед свердловчанами. Противники мусорного полигона в Сысерти обратились за помощью к новому главе региона Денису Паслеру.