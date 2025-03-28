АТОР: Массовой отмены туров в Таиланд нет

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) высказались о появившейся информации о "массовой отмене туров в Таиланд" на фоне случившегося там землетрясения и обрушения здания.

Распространяемые медиа сведения о "массовой отмене туров в Таиланд" не соответствуют действительности. Мало того, что совершенно непонятен их источник, их не подтвердили ни в одной из опрошенных туроператорских компаний. В Coral Travel сообщили, что сведения об отмене не соответствуют действительности. В другой крупной туроператорской компании, продающей туры в Таиланд, отметили, что "даже не получали обращений и вопросов от туристов", а не то, что заявок на аннуляцию, сообщает АТОР.

Ранее мы сообщали, что в столице Тайланда в результате подземных толчков рухнула строящаяся высотка. Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. В городах Мандалай и Пегу разрушены сотни домов.