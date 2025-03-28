Нарколабораторию устроил в своей квартире известный рэп-исполнитель

Известного российского батл-рэпера Obe1Kanobe (настоящее имя - Никита Канобович) задержали в Подмосковье. Он устроил в квартире нарколабораторию, пишет MASH.

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По информации издания, за квартирой музыканта в Ленинском округе Подмосковья начали следить из-за частых визитов наркозависимых. В жилье музыканта нашли 25 кустов марихуаны — это около 10 кг уже готового к продаже вещества. Рэпер продавал один грамм за тысячу – тысячу двести рублей. Всё было оборудовано вытяжками, вентиляцией и специальными лампами.

Сейчас рэпер арестован и находится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

39-летний Никита прославился в 2014 году на Versus Battle. Тогда он собрал миллионы просмотров благодаря харизме, пишет издание.